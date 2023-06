Das Baby ist da! Michael Wendler und Laura Müller sind Eltern geworden

Michael Wendler (51) und seine Laura (22) sind zum ersten Mal Eltern geworden. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das teilten der Schlagerstar und die 22-Jährige am Montagmorgen auf verschiedenen sozialen Netzwerken mit.

"Unser Baby ist da. Der schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner als ich ihn mir immer vorgestellt habe. Unser Sohn Rome Aston ist gesund zur Welt gekommen und macht uns zu den glücklichsten Eltern auf der ganzen Welt", verriet die frischgebackene Mama ihren rund 560.000 Followern via Instagram.

Und weiter: "Mit der Geburt seines eigenen Kindes wird man mit dem schönsten Geschenk des Universums gesegnet. Er ist so ein wunderschönes Baby. Wir lieben dich so sehr."

Auch der stolze Papa teilte ein Foto auf Twitter und schrieb dazu: "BABY ALARM BEI DEN WENDLER".

Sein Sohn sei bereits "vor einigen Tagen gesund und munter in den USA auf die Welt gekommen", berichtet der 51-Jährige.

Wieso sich das Paar auf die ungewöhnlichen Namen "Rome" und "Aston" einigten, verrieten sie nicht. Ersteres ist eine Kurform von "Romeo" und bedeutet - wenig überraschend - "der aus Rom stammende".

Ganz unbekannt ist der Name in Deutschland nicht, so heißt auch der Sprössling von Fußball-Star Mario Götze (31) mit Vornamen Rome.

Deutlich ungewöhnlicher ist hingegen "Aston". Ob sich die Wendlers von der berühmten Luxusautomarke "Aston Martin" inspirieren lassen haben? Oder ob ihnen schlichtweg gefiel, dass der Name auch "Edelstein" bedeutet, wissen nur die glücklichen Eltern.