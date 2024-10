Ballack mit Freundin seines verstorbenen Sohnes auf Oktoberfest

München - Ihr Privatleben tragen die beiden nur selten zur Schau, doch bei Events wie dem Oktoberfest ist man vor keiner Handykamera sicher. So wurden Ex-Fußballer Michael Ballack (48) und Model Sophia Schneiderhan (24) gemeinsam auf dem Oktoberfest gesichtet.

Das und der Altersunterschied – er ist aktuell doppelt so alt als sie – könnten ein Grund sein, warum beide eher weniger Interesse daran hatten, die Beziehung an die große Glocke zu hängen.

Gemeinsam hatte man sie bereits öfter in der Vergangenheit gesehen. Sophia Schneiderhan war eine enge Freundin von Ballacks verstorbenem Sohn Emilio.

Die beiden sind vermutlich schon seit Längerem ein Paar, was aber erst durch einen Post zu Ballacks Geburtstag durch das Model mehr oder weniger offiziell wurde.

Beide legen dabei ein eher flottes Tempo hin, was angesichts der ohnehin bereits entstandenen Aufmerksamkeit wohl kaum verwundert.

In einem Video auf TikTok ist der einstige Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft mit seiner Freundin auf dem Weg zum Festplatz.

Michael Ballack galt zu seinen aktiven Zeiten als der torgefährlichste Mittelfeldspieler in der Geschichte der DFB-Elf. © Tom Weller/dpa

Eigentlich schade, denn zusammen geben sie ein durchaus sympathisches Pärchen ab.

Natürlich hat die Beziehung in Verbindung mit dem verunglückten Sohn einen Beigeschmack – so richtig begründen, warum das so ist, kann man aber auch nicht zwingend.

Im August waren es drei Jahre, dass der damals 18 Jahre alte Spross des einstigen Mittelfeld-Stars ums Leben kam.

Emilio Ballack starb damals bei einem Quad-Unfall in Portugal. Laut den Ermittlern wurde ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Auf einem unebenen Gelände sei das Gefährt gekippt und auf dem jungen Mann gelandet, was die tödlichen Verletzungen offenbar verursachte.

Es wird spekuliert, dass sich Ballack und Schneiderhan durch diese Trauerphase nähergekommen sein könnten. Aus der anfänglichen Freundschaft entwickelte sich daher vermutlich eine innigere Beziehung.

Gemeinsam wurden die beiden im Mai 2022 bei einer internationalen Kunstmesse in der Schweiz wahrgenommen.