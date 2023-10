Das hätte Superstar Gwen Stefani in ihren "wildesten Träumen" nicht geglaubt!

Los Angeles - US-Sängerin Gwen Stefani (54) hatte das passende Outfit für eine Sternen-Zeremonie in Hollywood: Im silbernen Minikleid mit glitzernder Sternenverzierung enthüllte der Star am Donnerstag (Ortszeit) den 2764. Stern auf dem "Walk of Fame". Vor Fotografen und jubelnden Zuschauern ging Stefani zu Boden und räkelte sich auf der Plakette.

Niemals in ihren "wildesten Träumen" hätte sie geglaubt, dass dieses Kind aus Orange County in Hollywood einen Stern erhalten würde, sagte die gebürtige Kalifornierin.

Das funkelnde Kleid passte zum funkelnden Stern auf dem Walk of Fame. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Shelton schwärmte von ihrer ersten Begegnung im Jahr 2014. Stefani, ganz ohne Starallüren, sei damals im eigenen Auto mit ihren drei kleinen Jungs im Schlepptau zur Arbeit gekommen, erzählte der Country-Star.

Stefani und der Sänger hatten sich als Coaches bei der US-Castingshow "The Voice" kennengelernt, 2021 heirateten sie auf Sheltons Anwesen im US-Staat Oklahoma.

Bekannt wurde Stefani in den 1990er Jahren als Frontfrau der Rockband No Doubt ("Don't Speak"). Die Grammy-Preisträgerin hat seit 2004 mit "Love. Angel. Music. Baby." oder "This Is What the Truth Feels Like" auch Soloalben herausgebracht.

Zusammen mit Shelton nahm sie Songs wie "Nobody But You" oder "Happy Anywhere" auf.