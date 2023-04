"Das ist mein Körper" - Hollywood-Star beweist Mut zur Achselbehaarung

Los Angeles - Auch 2023 ist Achselbehaarung bei Frauen immer noch nicht jederman(n)s Sache. Doch Hollywood -Star Rachel McAdams (44) will ihren natürlichen Körper deshalb nicht verstecken. Bei einem Fotoshooting verlangte sie kürzlich, ihre Bilder sollen "so wenig wie möglich" bearbeitet werden.

McAdams (l.) an der Seite von Benedict Cumberbatch (46) in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". © Walt Disney Studios

"Ich fühle mich bis heute noch immer schuldig, weil ich so viele tolle Möglichkeiten, die man mir geboten hat, ausgeschlagen habe", erklärte die "Mean Girls"-Darstellerin. So will sie Rollen in extrem erfolgreichen Filmen wie "Der Teufel trägt Prada", "James Bond: Casino Royale" und "Iron Man" abgelehnt haben.

McAdams erklärte: "Aber ich wusste, dass meine Persönlichkeit mit diesem Leben damals nicht vereinbar war. Ich brauchte die Pause, um geistig gesund zu bleiben."

Die großen Rollen blieben auch nach ihrer Pause nicht aus. Die Kanadierin spielte in Filmen wie "Sherlock Holmes", "Southpaw" und "Doctor Strange" mit.

Für ihre Darbietung in "Spotlight" wurde sie 2016 sogar für einen Oscar nominiert.