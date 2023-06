"Das Lächerlichste": Jannik Kontalis schießt heftig gegen Jimi Blue!

Sie werden keine Freunde mehr: Jannik Kontalis (R, 27) und Jimi Blue Ochsenknecht (L, 31). © Fotomontage: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa , Instagram/jannikkontalis

Neben Gerda Lewis (30), die zuerst Zielscheibe seiner Anschuldigungen wurde, brannte dem Reality-TV-Star noch ein anderes Thema auf der Seele: Yeliz' Ex Jimi Blue Ochsenknecht (31).

In seiner Instagram-Story schoss der 27-Jährige scharf gegen den ehemaligen Partner seiner Ex-Freundin. Auch Jimis neue Freundin Laura Marie Geissler (24) bekam dabei ihr Fett weg.

Der Grund: Der Schauspieler kümmere sich zu wenig um seine Tochter Snow (1).

"Ihr seid wirklich das lächerlichste, was ich jemals gesehen habe. Wer hat euch eigentlich ins Gehirn geschissen?", wütete der Influencer.

"Ab sofort" erwarte er von dem "Wilde Kerle"-Star, sich an jedem Geburtstag seiner Tochter zu melden oder ein Geschenk zu schicken. Außerdem verlange er, dass er "aufwache" und sich "endlich um sein Kind kümmere".

"Du musst dich nicht mit Yeliz verstehen, aber du kannst verschissen nochmal deinem Kind zeigen, dass du da bist", machte er mehr als deutlich.

Auch Jimis Neue geriet in die Schusslinie. An die Rennfahrerin richtete er: "Ich bete für dich, dass niemals rauskommt, dass du dazu beiträgst, dass Jimi kein Interesse an seinem Kind hat, beziehungsweise das irgendwie verhindern willst."