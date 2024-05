Davina Geiss gibt pikante Details preis: kein Freund, aber Affäre "mit zehn Typen"

Köln - Ozan lässt nicht locker: Kurz nach der gescheiterten Entjungferung in den Alpen wagt der Friseur bei Davina Geiss einen neuen Angriff. Die 20-Jährige wehrt sich mit einer pikanten Enthüllung!

Nach diesen wohl nicht ganz so ernst gemeinten Worten ist Ozan erst einmal ruhiggestellt. Allerdings nur, bis er wenig später einen großen Strauß roter Rosen auf einer Kommode entdeckt.

Wie zu erwarten verneint die ältere Schwester von Shania Geiss (19) die Frage. "Eine Affäre?", will Ozan daraufhin wissen. Davina wirkt zunehmend genervt und kontert mit einer intimen Beichte. Sie gesteht: "Ja, mit zehn Typen!"

Für Single Ozan ist das aber noch lange kein Grund, um aufzugeben. In der neuen Folge von "Davina & Shania - We Love Monaco" geht der Scherenakrobat erneut auf Angriff über und hakt ungeniert bei der Blondine nach, ob sie vergeben sei.

Die 20-Jährige und ihre jüngere Schwester Shania (19, r.) stehen seit 2011 für "Die Geissens" vor der TV-Kamera. © RTLZWEI

"Davina, woher sind die ganzen Blumen?", bohrt der von Eifersucht geplagte Ozan bei der gebürtigen Monegassin nach. "Äh, die sind von der Freundin von Shania", erklärt die 20-Jährige nach kurzem Zögern.

Nach dieser vermeintlichen "Ohrfeige" scheint der Friseur (vorerst) keine große Lust mehr auf einen weiteren Flirtversuch zu haben. Niedergeschlagen und mit Schamesröte im Gesicht merkt er an: "Ok, glaub’ ich dir zwar nicht, aber nehm' ich so hin!"

Anschließend macht der Figaro das, was er am besten kann: Er kümmert sich um die Haare der beiden Blondinen. Dabei offenbart Davina, dass sie und ihre Schwester keinen Freund suchen würden. Stattdessen hoffen die beiden, dass Gott ihnen irgendwann schon den Richtigen vor die Tür spült.

"Davina & Shania - We love Monaco" läuft immer montags um 21.15 Uhr direkt im Anschluss an "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" bei RTLZWEI.