Davina Geiss sorgt für mächtig Ärger: Millionärstochter lässt sich bei Fotoshooting volllaufen!

Monaco - Jetzt gibt es mächtig Krach bei den Geissens! Der Grund: Davina (20) hat sich volllaufen lassen, was den anderen drei Familienmitgliedern überhaupt nicht gefällt.

Davina Geiss (20) hat bei einem Fotoshooting zu tief ins Glas geschaut. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

Doch wie kommt es genau zu der Eskalation? In den neuen Folgen "Davina & Shania – We love Monaco" sollen die 20-Jährige und ihre Schwester Shania (19) eigentlich für ein Fotoshooting der Familienmodemarke vor der Kamera stehen.

Allerdings macht Davina den Plänen ihres Vaters Robert (60) einen Strich durch die Rechnung. Denn sie nutzt die Gunst der Stunde und kostet den Alkohol, den es am Set gibt. Doch die gebürtige Monegassin übertreibt es so sehr, dass sie am Ende zu betrunken für die Aufnahmen ist.

"Alkohol während der Arbeit, das weiß man ja, das ist eigentlich ein No-Go und wenn man zu viel davon verzehrt, hat man unter Umständen ein Problem", stellt der Ehemann von Carmen (59) klar.

Und auch Shania zeigt sich erbost über das Verhalten ihrer älteren Schwester. "Davina gönnt sich heute. Sie ist schon sehr angetrunken", weiß sie.