Heißes Bikini-Foto von Davina Geiss sorgt für hitzige Spekulationen - Arzt äußert sich
Dubai - Davina Geiss (22) sorgt mal wieder mit einem freizügigen Schnappschuss für Aufsehen im Netz. Doch ein Detail am Körper der 22-Jährigen irritiert ihre Fans gewaltig.
In einem aktuellen Instagram-Beitrag präsentiert sich die älteste Tochter von Multimillionär Robert Geiss (61) und seiner Ehefrau Carmen (60) in einem knappen Bikini mit rot-weißer Musterung, den sie stilecht mit einem passenden Rock kombiniert.
Eine große Sonnenbrille und eine markante Halskette, die den Anfangsbuchstaben ihres Namens zeigt, runden den heißen Look ab. Die Skyline im Hintergrund verrät, wo sich die gebürtige Monegassin derzeit aufhält, nämlich in Dubai.
Am Winter-Wohnsitz der TV-Familie scheint Davina ihr privilegiertes Luxusleben derzeit mal wieder in vollen Zügen zu genießen. Auch ihren Fans gefällt der Anblick, wie über 50.000 Like-Herzen eindrucksvoll beweisen.
In der Kommentarspalte gibt es allerdings nur ein einziges Thema: die Oberweite der "Die Geissens"-Bekanntheit. Diese ist augenscheinlich tatsächlich um ein Vielfaches größer als noch vor wenigen Monaten. Hat Davina etwa nachhelfen lassen oder bloß auf die klassische Bildbearbeitung zurückgegriffen?
Fans rätseln: Beauty-OP oder doch nur täuschende Bildbearbeitung?
Ihre Follower glauben in der Kommentarspalte fest an die magischen Hände eines Skalpell-Künstlers. Und auch Dr. med. Jürg Häcki ist sich bei der Frage, ob sich Davina die Brüste vergrößern lassen hat, sicher: "Ja, ganz bestimmt!"
Wie der Facharzt für plastische Chirurgie und Gründer der Lucerne Clinic gegenüber "20 Minuten" anhand der geposteten Bilder der 22-Jährigen erklärte, habe sie sich wahrscheinlich im September 2025 einer Brust-Operation unterzogen.
Seit diesem Zeitpunkt sei ihre Oberweite auf Social-Media-Aufnahmen "markant größer". Zudem würde die Geiss-Tochter ihr Dekolleté seitdem auffällig oft in den Fokus rücken, früher habe sie es eher verdeckt gezeigt.
Sollte das Dubai-Foto keine Montage sein, sei dies für Häcki der eindeutige Beweis: "Es ist das typische Bild einer frisch operierten Brust. Die Implantate sind noch weit oben und die Rundungen im oberen Dekolleté sehr markant."
Erst mit der Zeit werde der Übergang sanfter.
Auf TAG24-Nachfrage hat sich Davina Geiss bislang noch nicht zu den Spekulationen rund um ihrer Oberweite geäußert. Gut möglich, dass sie die Bombe erst im Zuge der neuen Staffeln von "Die Geissens" oder bei "Davina & Shania - We Love Monaco" platzen lässt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)