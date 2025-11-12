Heißes Bikini-Foto von Davina Geiss sorgt für hitzige Spekulationen - Arzt äußert sich

Davina Geiss sorgt mal wieder mit einem freizügigen Schnappschuss für Aufsehen im Netz. Doch ein Detail am Körper der 22-Jährigen irritiert ihre Fans gewaltig.

Von Frederick Rook

Davina Geiss (22) löste mit ihrem jüngsten Bikini-Schnappschuss eine hitzige Social-Media-Debatte um ihre Oberweite aus. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots) In einem aktuellen Instagram-Beitrag präsentiert sich die älteste Tochter von Multimillionär Robert Geiss (61) und seiner Ehefrau Carmen (60) in einem knappen Bikini mit rot-weißer Musterung, den sie stilecht mit einem passenden Rock kombiniert. Eine große Sonnenbrille und eine markante Halskette, die den Anfangsbuchstaben ihres Namens zeigt, runden den heißen Look ab. Die Skyline im Hintergrund verrät, wo sich die gebürtige Monegassin derzeit aufhält, nämlich in Dubai. Am Winter-Wohnsitz der TV-Familie scheint Davina ihr privilegiertes Luxusleben derzeit mal wieder in vollen Zügen zu genießen. Auch ihren Fans gefällt der Anblick, wie über 50.000 Like-Herzen eindrucksvoll beweisen. Davina Geiss Entsetzen bei den Geissens: Schweizer soll Davina mit Tod gedroht haben - und ist dennoch auf freiem Fuß In der Kommentarspalte gibt es allerdings nur ein einziges Thema: die Oberweite der "Die Geissens"-Bekanntheit. Diese ist augenscheinlich tatsächlich um ein Vielfaches größer als noch vor wenigen Monaten. Hat Davina etwa nachhelfen lassen oder bloß auf die klassische Bildbearbeitung zurückgegriffen?

Fans rätseln: Beauty-OP oder doch nur täuschende Bildbearbeitung?