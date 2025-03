Neuer Look von Davina Geiss raubt Fans den Atem: "Engel in Leder!"

Davina Geiss (21) lässt kaum eine Gelegenheit ungenutzt, um sich für ihre Fans im Netz gekonnt in Szene zu setzen. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

Bereits seit ihrer frühesten Kindheit steht die älteste Tochter von Millionär Robert Geiss (61) im Fokus der Öffentlichkeit. Mit Beginn der Volljährigkeit startete die Blondine dann auch auf Social Media durch, zeigt sich dort gerne sexy und selbstbewusst.

Eine neue Fotoreihe des TV-Stars ("Die Geissens") sorgt mal wieder für allerlei Gedanken unter dem Gros ihrer 533.000 Follower. In der Caption sind zwar nur eine Schneeflocke und ein schwarzes Herz zu finden, doch die Bilder sprechen für sich.

Davina posiert auf den Aufnahmen in ihrer Unterkunft in Kitzbühel vor einer hölzernen Wand und trägt dabei einen eng anliegenden Leder-Hosenanzug in Schwarz. Dazu kombiniert sie einen Blazer in Oversized-Größe und ein Paar High Heels in derselben Farbe.

Um den feschen All-Black-Look für einen Abend in der österreichischen Jetset-Metropole abzurunden, hat die ältere Schwester von Shania Geiss (20) noch eine kleine Handtasche der Luxusmarke Coco Chanel aus dem Schrank gekramt.