Millionärstochter Davina Geiss (21) blamiert sich bei Bewerbungsgespräch

Davina Geiss (21) wurde 2003 in Monaco geboren und spricht mit Englisch, Deutsch und Französisch insgesamt drei Sprachen fließend. © Bildmontage: Instagram/davinageiss (Screenshots)

"Sie sind jetzt 19 und 21 und müssen anfangen, sich selbst zu finanzieren", stellt der Multimillionär gleich zu Beginn der aktuellen Folge von "Davina & Shania - We Love Monaco" klar. Andernfalls droht den Schwestern sogar der Rausschmiss.

Dass seine Kinder wirklich von einem potenziellen Arbeitgeber eingeladen wurden, kann Robert kaum glauben. "Seid ihr krank?! Gestern zu lang in der Sonne gesessen? Was wollt ihr, arbeiten?", fragt der Modemacher verdutzt.

"Wir wollen nicht. Aber ihr wollt ja, dass wir arbeiten", korrigiert ihn Davina. Eine renommierte Immobilienmaklerin aus Monaco möchte sie und ihre jüngere Schwester gerne kennenlernen.

Damit die beiden nicht ins offene Messer laufen, hat Robert noch einen wertvollen Tipp: "Ihr müsst schon so aussehen, dass ihr einem reichen Menschen etwas verkaufen könnt. Das heißt: ausgeschlafen, nicht zu viel geschminkt, 'nen Blazer an, vernünftige Schuhe."

In ihrem Apartment in Monaco diskutieren Davina und Shania am nächsten Tag ausführlich ihre Outfits. "Du kannst doch nicht in Jogginghosen gehen", keift die 19-Jährige ihre WG-Mitbewohnerin an. Die kontert: "Das ist schick, das ist Roberto Geissini!"