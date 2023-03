Demenz-Diagnose bei Bruce Willis: Emotionaler Appell seiner Ehefrau

Bei Instagram richtete sie daher deutliche Worte an sämtliche Fotografen. "Wenn Ihr jemanden betreut, der an Demenz erkrankt ist, wisst Ihr, wie schwierig und stressig es sein kann, ihn in die Welt zu entlassen und sicher zu navigieren", startete die 44-Jährige ihren Appell, musste das Video kurz darauf aber unterbrechen, weil ihr die Tränen kamen.

Bruce Willis und Emma Heming-Willis sind seit 14 Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. © Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ihre Familie - oder wer auch immer Bruce Willis an dem Tag begleite - müsse ihn sicher von A nach B bringen können, forderte seine Ehefrau energisch - und spielte dabei auf kürzlich veröffentlichte Fotos des "Stirb langsam"-Stars an, auf denen Paparazzi ihn erstmals nach Bekanntwerden seiner Erkrankung abgelichtet hatten.



Unter ihrem Video bat Emma zudem andere Betroffene um Hilfe: "Irgendwelche Tipps oder Ratschläge, wie Ihr Eure Lieben sicher in die Welt hinausbringen könnt?", fragte sie ihre Freunde und Follower.



Dass die 44-Jährige ihrem erkrankten Ehemann in seiner wohl schwersten Zeit zur Seite steht, so gut sie kann, hatte sie bereits in der Vergangenheit mehrfach bewiesen. So hatte das Model sich unter anderem Unterstützung von einer professionellen Demenz-Spezialistin geholt, um dem Hollywood-Star die bestmögliche Betreuung bieten zu können.