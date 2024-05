Böser Autocrash: Tochter (1) von "Bauer sucht Frau"-Star Denise Munding in Klinik

Minden - Schockierende Nachrichten von Denise Munding : Der Verlobte der ehemaligen " Bauer sucht Frau "-Kandidatin wurde im Beisein der gemeinsamen Tochter (1) in einen schlimmen Autounfall verwickelt - beide mussten in eine Klinik!

Denise Munding (35) nahm an der 16. Staffel von "Bauer sucht Frau" teil. Im November 2022 brachte sie ihre erste Tochter zur Welt. © Bildmontage: Instagram/denise_munding (Screenshots)

Einen Tag nach dem Crash gab die Pferdewirtin jetzt allerdings schon wieder Entwarnung. In ihrer Instagram-Story schrieb sie: "Es geht beiden so weit gut und beide sind aus dem Krankenhaus wieder zu Hause."

Dass Nils Dwortzak (27) und seine Tochter Jersey das Ereignis so glimpflich überstanden haben, grenzt wohl an ein kleines Wunder. Denn Denise teilte auch ein Foto des Unfallwagens mit ihren Fans und der sah in der Tat richtig übel zugerichtet aus.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls hatten nicht nur die Airbags ausgelöst, auch die vordere linke Front des VWs ist komplett zerfetzt. Weitere Details dazu, was genau passiert ist, verriet die TV-Bekanntheit gegenüber ihrer Community aber nicht.

Im Vordergrund steht für sie ohnehin nur das Wohl ihrer kleinen Tochter.

"Danke auch an das gesamte Rettungsteam von gestern, die Jersey so liebevoll abgelenkt haben, sich rührend um sie gekümmert haben und ihr diesen süßen Teddy geschenkt haben. Ich glaube, sie mag ihn", so die 35-Jährige.