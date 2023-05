Depressionen und Alkohol: "Mission: Impossible"-Star mit emotionalem Geständnis

Simon Pegg (53) litt an Depressionen und kämpfte mit Alkoholproblemen. © Ian West/PA Archive/dpa

"Ich habe in diesem großen Blockbuster-Film mitgespielt, und doch war ich in dieser Art von schrecklicher Panik", sagte der 53-Jährige am Sonntag in der BBC-Sendung "Desert Island Discs".

Grund für seine Gefühle sei demnach eine Depression gewesen, die er mit Alkohol zu bekämpfen versucht habe. "Wenn man deprimiert ist, möchte man ändern, wie man sich fühlt."

Die Alkoholprobleme hätten ihn bis 2010 begleitet - alle hätten sich Sorgen gemacht: "Man lernt es zu tun, ohne dass jemand davon mitbekommt, weil es die Kontrolle übernimmt", sagte Pegg weiter. Schließlich habe er es geschafft, sich Hilfe zu holen.

Im Interview sagte Pegg auch, dass seine Depressionen schon in seinen Teenagerjahren angefangen hätten. Damals habe er aber seine Gefühle nicht einordnen können: "Ich wusste nur, dass ich mich nicht gut fühlte", sagte Pegg.

Pegg spielt in der Action-Serie "Mission: Impossible" mit Tom Cruise als Agent Ethan Hunt dessen Kollegen Benji Dunn. Seit 2006 ist er bei den Filmen der Reihe dabei.