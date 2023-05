Der "Bachelor" wollte sie nicht: Ex-Kandidatin Leyla spricht über Liebe, hat sie einen Neuen?

Bei Der Bachelor ging Reality-Darstellerin Leyla Lahouar aus Frankfurt am Main leer aus, doch nun sprach sie auf Instagram über die Themen Liebe und Beziehung.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Sie buhlte in "Der Bachelor" (RTL 2023) um den Content Creator David Jackson (32), doch der ließ die 27-Jährige abblitzen - nun sprach die Frankfurterin Leyla Lahouar auf Instagram aber klar und ausführlich über die Themen Beziehung und Liebe. Hat sie etwa einen Mann an ihrer Seite?

Reality-Darstellerin Leyla Lahouar (27) trat zuletzt als Kandidatin bei "Der Bachelor" (RTL 2023) im Fernsehen auf, sie schaffte es aber nicht in das Finale der Show. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar Die Halbtunesierin, die im vergangenen Jahr auch bei der Show "Ex on the Beach" dabei war, startete am gestrigen Freitagnachmittag ein Q&A in ihren Instagram-Storys, denn ihr sei langweilig, wie sie als Begründung schriftlich hinzufügte. Zum Hintergrund muss erklärt werden, dass die Reality-Darstellerin sich gegenwärtig von einer Schönheitsoperation erholt, sie ließ sich ihre Nase richten. Aus diesem Grund ist sie gegenwärtig in ihren Aktivitäten etwas eingeschränkt. Mehrere der Fragen, die sie ihren Fans beantwortete, drehten sich im weitesten Sinne um das Thema Liebe. Dabei stellte sie zunächst fest, dass sie nach wie vor Single und zurzeit auch nicht verliebt sei. Promis & Stars Märchenhochzeit mit Schwindel: Sophie-Alexandra kippt bei Heirat mit Ludwig Prinz von Bayern um Dennoch nahm sie sich in einem Clip Zeit, um ausführlich über das Thema Beziehung zu sprechen.

"Liebe kommt einfach dann, wenn man es am wenigsten erwartet"

Die 27-Jährige unterzog sich kürzlich einer Schönheitsoperation - sie ließ sich ihre Nase richten. © Screenshot/Instagram/leylalahouar Ein Fan hatte Leyla gefragt, ob sie sich grundsätzlich vorstellen könne, eine Liebesbeziehung einzugehen. Da sie offenbar von mehreren ihrer Follower diesbezüglich gefragt wurde, entschied sich die 27-Jährige zu einer umfassenden Antwort. Ihr Eingangsstatement lautete: "Ja, weil ich gar keinen Bock darauf habe, irgendwen einfach so zu daten." Wie sie weiter erklärte, ginge sie niemals mit der Einstellung in ein Date "o, mein Gott, den werde ich jetzt heiraten", sie habe aber bei einem solchen Treffen auch nie die Einstellung "bor, heute wird gescheppert", womit sie vermutlich auf einen sogenannten One-Night-Stand anspielte. Promis & Stars Seltenheit! Moderatorin Madita van Hülsen zeigt süße Familien-Pics Danach sprach die Frankfurterin wieder ganz grundsätzlich über ihre Haltung zum Thema Beziehung: "Ich bin aber offen dafür, dass sich was entwickeln kann, weil, wenn ich diesen Gedanken nicht habe, dass sich was entwickeln könnte, würde ich diese Person gar nicht erst daten." Leyla räumte aber auch ein, dass sie sich unsicher sei, ob eine Liebesbeziehung angesichts ihrer Pläne für die nähere Zukunft aktuell überhaupt in ihr Leben passen würde. "Aber auf der anderen Seite denke ich mir, Liebe kommt einfach dann, wenn man es am wenigsten erwartet - und wenn ich mich verlieben sollte, dann gehe ich auch definitiv eine Beziehung ein", beendete sie ihre Ausführungen.

Reality-Darstellerin Leyla Lahouar: "Es wird Zeit für frischen Wind im TV"