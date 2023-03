Anna Hofbauer verrät nach der Geburt: "Habe die letzten Monate geschummelt"

Hamburg - Die Ex- Bachelorette Anna Hofbauer (34) wurde im vergangenen Jahr zum zweiten Mal Mutter.

Die Ex-Bachelorette Anna Hofbauer (34) und der Schauspieler Marc Barthel (33) wurden im vergangenen Jahr zum zweiten Mal Eltern. © Britta Pedersen/dpa

Jetzt verriet die Wahlhamburgerin, dass sie sich kurz nach der Geburt ihres Sohnes Carlo für eine kleine optische Auffrischung entschieden hatte.

"Hab die letzten Monate geschummelt...", erklärte sie dazu in ihrer Instagram-Story, während sie sich außerdem über das ein oder andere Kilo zu viel auf ihrer Waage beschwerte.

Ihre Hose zwicke inzwischen so unangenehm am Bauch, dass sie entschlossen habe: "Nee, Anna. Jetzt muss was passieren!"

Doch auch in Sachen Haare plane sie aktuell eine Veränderung. "Für mich geht's gleich zum Friseur."

Dazu berichtete sie, dass sie nach der Geburt ihres Sohnes unter starkem Haarausfall gelitten habe.

Deshalb habe sie sich vor einigen Monaten für Extensions entschieden, die ihre lange Mähne wieder etwas auffrischen sollten. "Vielleicht ist es dem ein oder anderen aufgefallen", so Anna.