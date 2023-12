Designer nach Beyoncé-Show sauer: Hättest vorher fragen können!

Links das Gesicht von Beyoncé auf einem Bildschirm während ihrer aktuellen Tour; rechts das Artwork von Designer Hajime Sorayama (76). © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@hajimesorayamaofficial

"Yo Beyoncé, du hättest mich 'offiziell' fragen sollen, damit ich viel bessere Arbeit für dich hätte machen können, so wie mein Freund The Weeknd", schrieb Sorayama am Montag in einem Instagram-Beitrag.

Dazu veröffentlichte der Japaner Fotos von Beyoncés aktueller "Renaissance"-Tour, auf denen die R&B-Sängerin in einem Roboter-ähnlichen Outfit auf einem riesigen Bildschirm erschien und mit gleichem Look auf ein T-Shirt gedruckt wurde.

Diese futuristische Optik beansprucht Sorayama dabei für sich, wie er anhand einiger Artworks belegt.

Für den metallischen Stil habe sich der Designer laut einem Bericht von "Page Six" vom deutschen Film-Klassiker Metropolis inspirieren lassen. In dem Sci-Fi-Stummfilm aus dem Jahre 1927 spielt eine Roboter-Frau namens "Maria" eine der prägenden Rollen.

Dieser Mix aus weiblichen Körpermerkmalen und glänzendem Metall zeigt sich schließlich auch bei Beyoncé und Sorayamas Kunst. Auffällig ist in diesem Fall die Ähnlichkeit der Kopfbedeckung: eine Art Helm, bei dem auf beiden Seiten des Kopfes ein langer Stab hinausschaut.