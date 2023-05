Deutsches Muskelmonster liefert sich Mucki-Duell: Als er richtig loslegt, ist das Staunen groß

Frankfurt am Main/Woodland Hills (USA) - Was für ein Aufeinandertreffen der Muskelmonster! Der deutsche Fitness-Influencer Joesthetics (30) traf sich eigens für ein Instagram-Video mit einem befreundeten US-Kollegen - nur um dabei einen entscheidenden Vorteil auszuspielen.

Dem hatte Wheels - trotz verzweifelter Versuche - schließlich nichts mehr entgegenzusetzen. Mit einem selbstsicheren Blick und einem Schritt in Richtung Kamera konnte sich Joesthetics schließlich wortlos als Sieger fühlen.

Alles begann in der handelsüblichen Fitnessstudio-Umkleidekabine in einem kalifornischen Gym. Standesgemäß oberkörperfrei und den Widersacher äußerst skeptisch betrachtend standen sich hierbei Joesthetics alias Johannes Lindner und sein "Kontrahent", der Powerlifter Larry Wheels (28), gegenüber.

Im direkten Muskel-Duell hatte der deutsche Fitness-Influencer Joesthetics alias Johannes Lindner (30, r.) einen entscheidenden Vorteil gegenüber seinem "Kontrahenten" Larry Wheels (28). © Montage: Instagram/joesthetics

In einem darauffolgenden Post sah man den Deutschen, der seiner bayerischen Heimat bereits seit Langem den Rücken gekehrt hat und seitdem weitestgehend in Thailand, Dubai oder besuchsweise auch in den USA verweilt, deutlich angestrengt und nachdenklich.

Im dazugehörigen Text richtete er das Wort schließlich an seine Fangemeinde und erinnerte sie daran, sich tagtäglich für die eigenen Ziele zu motivieren und diese nicht aus den Augen zu verlieren. Diese Mischung aus praktischen Trainingstipps, Lacher-Content und Alltags-Motivation brachte dem deutschen Influencer binnen weniger Jahre eine gewaltige Fangemeinschaft ein.

Dennoch ist der gebürtige Bayer in der eigenen Heimat kaum bekannt. Umso erstaunlicher ist eine im Jahr 2022 erschienene Studie des Sportartikel-Herstellers Reebok, die Joesthetics zum erfolgreichsten männlichen Fitness-Influencer kürte und er somit neben Pamela Reif (26) auf der Spitzenposition des Landes steht.

Mit solch einem Status im Rücken dürften wir also schon bald noch mehr solcher lustigen, aber auch motivierenden Posts aus der Feder von Johannes Lindner sehen.