Die Musik-Welt trauert: Eliana Burki stirbt mit nur 39 Jahren an Hirntumor

Eliana Burki ist im Alter von nur 39 Jahren verstorben. © IMAGO / Future Image

Wie ihr Management via Instagram mitteilt, ist die Musikerin am vergangenen Montag in ihrer Heimat Schweiz an den Folgen eines bösartigen Hirntumors ums Leben gekommen.

Bekannt geworden ist sie vor allem dank ihres Talents, das Alphorn zu spielen. Mit dem außergewöhnlichen Schweizer Traditionsinstrument gab sie nicht nur Konzerte in Europa, sondern auch in den USA, in Südamerika und selbst im Fernen Osten.

Ihr Manager Dirk Mahlstedt erklärte zu der tragischen Todesmeldung: "Sie war der Inbegriff von Freundlichkeit und Herzlichkeit. Ein extrem positiver Mensch, der ununterbrochen Freude und Güte ausstrahlte, was eine Quelle der Motivation für alle um sie herum war."

Die 39-Jährige werde eine enorme Lücke hinterlassen, so Mahlstedt, und das sowohl bei ihrem internationalen Publikum, als auch bei ihren Künstlerkollegen und vor allem bei all ihren Mitmenschen. Er wünsche ihrer Familie, ihren Kindern und allen anderen Angehörigen Stärke und Zuversicht.

In der Tat dürfte der Tod der Sängerin besonders für ihren Partner und ihre beiden noch sehr jungen Kinder ein schwerer Schicksalsschlag sein.