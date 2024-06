Dieter Bohlen rechnet ab: "Schwemme an schlechten Rappern ist einseitig"

Er verrät seine aktuellen Favoriten im Musikgeschäft, ob er wirklich Hochzeitspläne hat und was er für die Fans in Chemnitz im Gepäck hat.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Vor 40 Jahren erschien der Song "You're My Heart, You're My Soul" von Modern Talking. Für Dieter Bohlen (70) war es der Startschuss für eine beispiellose Karriere: Unzählige Hits auch für andere Musikstars (C. C. Catch, Chris Norman, Bonnie Tyler) oder die beiden TV-Casting-Formate Deutschland sucht den Superstar und Das Supertalent folgten. Jetzt kommt Dieter Bohlen auf seiner Tour "40 Jahre Modern Talking" am 9. August ans Wasserschloss Klaffenbach. Im Interview mit TAG24 verrät der Pop-Titan seine aktuellen Favoriten im Musikgeschäft, ob er wirklich Hochzeitspläne hat und was er für die Fans in Klaffenbach im Gepäck hat.

Meeega: Dieter Bohlen (70) kommt auf seiner Jubiläumstour "40 Jahre Modern Talking" am 9. August ans Schloss Klaffenbach. © dpa/Jörg Carstensen TAG24: Was verbinden Sie mit Chemnitz?

Dieter Bohlen: Ich kann mich dunkel an das Wasserschloss erinnern, aber es ist wirklich lange her. Ich bin mir sicher, dass ich auch schon mal in Chemnitz gespielt habe. Die Fans werden mich jetzt bestimmt wieder verprügeln, dass ich das vergessen habe (lacht). Ich muss da um Vergebung bitten, es sind einfach so viele Orte, wo ich in den letzten 40 Jahren Modern-Talking-Titel gesungen habe.

Bohlen: Es wird ein schöner Sommerabend. Die Sonne geht dann unter, wir machen zusammen Party. Die Leute können Bratwurst essen und Musik hören. Und bei mir ist es ja nicht nur so, dass ich nur Musik mache. Ich will die Leute auch mit vielen Geschichten unterhalten, die ich erzähle. Das ist mir ganz wichtig, weil es heutzutage fast unmöglich ist, etwas zu finden, wo man noch lachen kann. Und ich mache mich da auch gerne selber zum "Horst", sage ich mal (lacht). Die Leute sollen abends nach Hause gehen und sagen: "Hey, komm, das war aber lustig!" TAG24: Gibt es eine Geschichte, die Sie besonders berührt hat, was Menschen mit Ihnen verbinden? Bohlen: Ja, da gibt es ganz viele Geschichten. Was mich am meisten begeistert ist natürlich, dass die Leute 40 Jahre mit dir und deinen Songs durch dick und dünn gehen, obwohl die Presse einem immer wer weiß was um die Ohren gefeuert hat. Aber es gibt Leute, die stehen oft in der ersten Reihe, die kenne ich wirklich seit 40 Jahren. Ich weiß mittlerweile sogar schon, wie die heißen, die folgen einem natürlich auch auf Instagram. Ich schreibe denen auch manchmal zurück, wenn die mir einen Kommentar auf irgendwas geben. Für die habe ich jetzt auch einen Song geschrieben, nur für diese Fans. Der ist für all diese Jahre, weil ich mich echt auch bei den Fans in aller Form mal bedanken möchte, dass sie mir so lange treu geblieben sind. Wer hat das denn?

Dieter Bohlen "geht es darum, dass da ein bisschen Gefühle rüberkommen, Musik, die ans Herz geht"

Schloss Klaffenbach ist als Konzert-Kulisse bei Showstars sehr beliebt. © Uwe Meinhol TAG 24: Im Musikgeschäft hat sich in den vergangenen 40, 50 Jahren sehr viel verändert. Dieter Bohlen ist bis heute eine Konstante geblieben, genauso wie Madonna oder Depeche Mode … Bohlen: Für einen deutschen Act ist das eigentlich gar nicht so selbstverständlich, ich freue mich darüber wahnsinnig. Damals haben die Leute gesagt, das ist Musik, die hält für drei, vier Monate und dann hört sich das keiner mehr an. Jetzt ist es 40 Jahre später, wir haben viel mehr Fans und Hörer als damals. Wenn man auf Spotify geht und Modern Talking eingibt, sieht man, dass uns jeden Monat über neun Millionen Menschen hören. Die Titel werden im Jahr so 400 Millionen Mal gestreamt. Ich habe gerade erfahren, dass Modern Talking im Moment in Indien durch die Decke geht. Das ist natürlich ein Wahnsinn, ja. Dieter Bohlen Dieter Bohlen und Twenty4Tim mit großer Ankündigung: "Ja, es ist offiziell!" TAG24: Wie verfolgen Sie das aktuelle Charts-Geschehen? Eher mit geschäftlichem Blick oder sind Sie wirklich noch Fan von irgendjemandem?

Bohlen: Es gibt mittlerweile vieles, was ich nicht gut finde. Diese Schwemme an schlechten Rappern, sag ich mal, diese übertriebene deutsche Hip-Hop-Geschichte. Ich habe gar nichts gegen diese Leute, die jetzt nur deutschen Hip-Hop hören, null. Aber es ist manchmal schon ein bisschen einseitig geworden, gerade in diesen Streaming-Geschichten wie Spotify. Ich finde The Weeknd mit "Blinding Lights" oder Cyrils "Stumblin' in" gut. Diese Sachen sprechen mich an. "Wunder" von Ayliva und Apache 207 ist aktuell zu Hause unsere neue Lieblingsnummer. Mir geht es immer darum, dass da ein bisschen Gefühle rüberkommen, Musik, die ans Herz geht. Manches ist mir sonst einfach zu cool, es berührt mich nicht. Aber jeder kann sich seine Musik aussuchen.

Klares "Nein" zum Modern-Talking-Comeback