Dieter Bohlen und Twenty4Tim mit großer Ankündigung: "Ja, es ist offiziell!"

Hamburg/Baden-Baden - Dieses Musik-Duo hatte wohl kaum einer auf dem Schirm: In wenigen Wochen wollen der selbsternannte Poptitan Dieter Bohlen (70) und der Influencer Twenty4Tim (23, "Dschungelcamp") einen gemeinsamen Song herausbringen.

Die Musiker Twenty4Tim (23) und Dieter Bohlen (70) haben gemeinsam einen Song aufgenommen. © Screenshot/Instagram/twenty4tim, dieterbohlen (Bildmontage)

Das kündigten die beiden jetzt auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen an. "Ja, es ist offiziell", heißt es dort zu einer Fotostrecke, auf der zu sehen ist, wie die beiden Musiker zusammen posieren.

"Wir beide werden am 11.04.24 um 23:59 Uhr einen GEMEINSAMEN Song veröffentlichen", heißt es in dem Post weiter, der auch schon von vielen Prominenten gefeiert wird. "Das ist genial", freute sich etwa die Ex-GNTM-Teilnehmerin Theresia Fischer (31) und auch Moderatorin Sylvie Meis (45), die Ex-Bachelorette Sharon Battiste (32) oder der Influencer Younes Zarou (26) versahen den Beitrag bereits mit Herzchen.

Der Titel des Songs scheint aktuell noch geheim zu sein. Twenty4Tim hatte seinen Followern aber schon seit Tagen einige Hinweise auf das neue Projekt gegeben: "Ich werde bald mit einer ganz, ganz berühmten Person in Deutschland einen Song aufnehmen", erklärte er etwa in einem Reel und ließ dabei Passanten in der Kölner Innenstadt raten, um wen es sich handeln könnte.

"Die Person ist älter als 30, hat helle Haare – wer könnte die Person sein?", fragte er. Und seine Fans scheinen bereits einen guten Riecher zu haben: Denn neben Helene Fischer (39) fiel da schon besonders häufig der Name des DSDS-Jurors.