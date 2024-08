Doch Single? Was läuft zwischen der Hit-Sängerin Sabrina Carpenter und Barry Keoghan?

Bildmontage: BRYAN BEDDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, REBECCA SAPP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Zuletzt sah man das Star-Duo gemeinsam vor der Kamera in Carpenter's Musikvideo "Please Please Please". Dort spielte Keoghan den Liebhaber der 25-Jährigen.

Allerdings hatte die Sängerin in einem Interview mit Rolling Stone die Beziehung zu dem Schauspieler als undefiniert eingeordnet. Damit scheinen die zwei in einer Situationship festzustecken.