"Dorfdeppen" von Feine Sahne Fischfilet in "Großstadthölle Berlin" beklaut

Berlin - Humor ist, wenn man trotzdem lacht: Die Band Feine Sahne Fischfilet ist nach einem Gig in Berlin in der Nacht zu Donnerstag beklaut worden.

Die Rede ist dabei von "einer Band aus lauter Dorfdeppen, die zum ersten Mal ganz aufgeregt [...] in die Großstadthölle Berlin fährt und die bei sich aufm Land nicht gelernt hat, dass man Instrumente nicht im Auto liegen lassen darf", wie es in dem Beitrag bei der Social-Media-Plattform heißt.

Nach dem Diebstahl in Berlin sucht Feine Sahne Fischfilet nach diesen drei Gitarren. © Screenshot/Instagram/feinesahnefischfilet (Bildmontage)

Bei der Wiederbeschaffung der Instrumente baut die Band um Sänger Jan "Monchi" Gorkow (37) übrigens verstärkt auf die Mithilfe ihrer Fanbase, die gebeten wurde, in der Hauptstadt die Augen nach dem Diebesgut offenzuhalten.

"Leute, wer die drei Instrumente von Hauke zufällig in den nächsten Tagen irgendwo in Berlin auf der Straße findet und vorbeibringen kann, bitte melden", wandten sich die Musiker an ihre Community.

Und diese Hilfe soll natürlich auch vergolten werden, denn es winkt ein schöner Finderlohn.

"Wir laden Euch und Eure Freundinnen und Freunde zu unserem großen Open-Air-Konzert am 19. Juli nach Berlin in die Wuhlheide ein", kündigte die Band an.

Es bleibt aber nicht nur bei Freikarten für das Konzert im kommenden Jahr, sondern dem oder den Findern wird obendrein Freibier und die Teilnahme an der After-Show-Party zugesichert.