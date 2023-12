"Richtig hart entstellt": Dschungel-Kandidatin Cora Schumacher erlebt Beauty-Desaster!

Düsseldorf - Beauty-Reinfall zu Weihnachten! Kurz nach dem Jahreswechsel zieht Cora Schumacher (46) ins Dschungelcamp , davor wollte sie sich für das Abenteuer extra noch die Augenbrauen aufhübschen lassen. Allerdings ging der Versuch ganz schön in die Hose, wie sie nun auf Instagram offenbarte.

Wirklich begeistert schien die Hobby-Rennfahrerin vom Ergebnis trotzdem nicht zu sein: "Das war alles, was jetzt zu machen war. Sonst müssen wir nach dem Dschungelcamp lasern."

Anschließend eilte Cora offenbar zu einer anderen Fachdame ihres Vertrauens, die retten sollte, was zu retten war. Eine Braue musste dabei angehoben und verlängert, die andere nach unten versetzt werden.

"Richtig dicke, fette Augenbrauen. Toll", bewertete die ausgebildete Kommunikationsfachfrau das Desaster in einem Clip sarkastisch. "Ich glaube, wir haben da noch definitiv Klärungsbedarf."

Der Plan ging allerdings nicht auf, denn die Brauen gerieten in der ersten Behandlung viel zu breit, schief und unsymmetrisch.

"Ich wurde wirklich richtig hart entstellt", erklärte die Rheinländerin in der Story und nahm ihre Follower so mit auf eine wahre Augenbrauen-Odyssee.

Normalerweise sitzen die Augenbrauen von Cora Schumacher (46) perfekt. © Screenshot/Instagram/coraschumacher

Die Arbeit ihrer Retterin in der Not wusste sie dennoch zu schätzen: "Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht muss ich sagen", lobte Cora dann doch versöhnlich lächelnd.

Ihr Fazit: "Tja Leute, damit müsst Ihr jetzt leben im Dschungelcamp. Jetzt geht nichts mehr."

In der australischen Wildnis wollte sich die Blondine ohnehin von ihrer natürlichen Seite präsentieren, wie sie erst kürzlich gegenüber der Bild-Zeitung verriet.

"Ich habe keine Probleme mich im Dschungel ungeschminkt und ohne Filter zu zeigen, darum geht es mir ja!", erklärte die Ex-Frau des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher (48).

Für den Maku-up-Verzicht soll sie darüber hinaus fürstlich entlohnt werden. Nach Informationen des Blattes kassiert sie für ihre Teilnahme eine der höchsten Gagen in der Geschichte der Reality-Sendung.