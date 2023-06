So leidet Dunja Hayalis Golden Retriever

Berlin - Dunja Hayalis (49) Liebling hat vier Pfoten und hört auf den Namen Wilma. Die schöne Golden-Retriever-Dame musste kürzlich in Narkose versetzt werden. Den Grund für den Tierarzteingriff liefert die Fernsehmoderatorin auf Instagram und richtet sich mit einer wichtigen Botschaft an andere Hundehalter.

Dunja Hayalis (49) Hund musste zum CT, um die Ursache für ihr Leid zu finden. © Screenshot/instagram/dunjahayali (Bildmontage)

Dunja Hayali meldete sich am gestrigen Mittwoch mit einem Post zu einem Thema zu Wort, das ihr am Herzen liegt: Die Gesundheit ihrer felligen Begleiterin.

So schreibt die Journalistin: "Mit einem Jahr wurden die Standard-Untersuchungen in Bezug auf Hüften und Co. gemacht. Damals hieß es: alles tipptopp! Vor ungefähr zwei Jahren habe ich aber festgestellt, dass die Kleine Rücken hat. Seitdem wurde immer mal wieder an ihr herumgedoktert. Leider hat nichts die erhoffte und langfristige Heilung gebracht."

Jetzt hatte sie, wie sie selbst sagte, "die Faxen dicke" und ließ Hund Wilma in Narkose legen. Ein CT sollte die Diagnose liefern: Massive Arthrose am Kreuz-Darmbein-Gelenk - links wie rechts. Und das, obwohl die Vierbeinerin noch nicht mal das Seniorenalter erreicht hat.

Zum Abschluss teilt Hayali eine wichtige Erkenntnis mit anderen Hundeeltern: "Viele Tierärzte achten nicht auf dieses Gelenk, dabei ist es wohl nicht selten auch schon bei jungen Hunden beschädigt. Nehmen Sie das einfach als kleinen Hinweis von einer Nicht-Expertin!"



Um die Schmerzen ihrer "spaßigen Gefährtin" zu mindern, schwört die 49-Jährige auf Gold-Akupunktur, mit der sie schon zuvor gute Erfahrungen gemacht hat.