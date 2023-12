"Durch die Hölle und zurück": Jamie Foxx nach Horror-Jahr mit emotionaler Beichte

Los Angeles (USA) - An seinem Geburtstag zeigte sich Hollywood-Star Jamie Foxx extrem emotional. Der 56-Jährige hat ein hartes Jahr hinter sich, war im Krankenhaus. Auf Instagram richtete er jetzt ehrliche Worte an seine Fans.

An seinem 56. Geburtstag wird Jamie Foxx emotional. © Isabel Infantes/PA Wire/dpa

Dies sei ein "besonderer" Geburtstag, den er nur dank der Gebete all seiner Fans und Follower begehen könne, schrieb der Schauspieler am gestrigen Mittwoch in seinem emotionalen Post auf der Plattform. "Ich brauchte jedes Gebet."

Mit dem Post veröffentlichte er Bilder, die ihn in seinem Auto zeigen. Dann folgen krasse Worte: "Nur Dank eurer Gebete habe ich durchgehalten. Ich sehe euch alle als meine Familie."

Der Oscar-Preisträger musste Mitte April nach Angaben seiner Familie wegen "medizinischer Komplikationen" in einer Klinik behandelt werden.

Woran er litt, wurde nicht öffentlich.

Foxx ist erst vor einer Woche das erste Mal wieder öffentlich aufgetreten. Bei den "Black Cinema Awards" trat er unter tosendem Applaus auf die Bühne, um einen Preis entgegenzunehmen. Beim Event in Los Angeles sprach er über sein Höllenjahr: "Was ich durchgemacht habe, würde ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen, denn es ist hart, wenn es fast vorbei ist."

Weiter: "Ich habe den Tunnel gesehen - ich habe nicht das Licht gesehen. Wisst ihr, es ist verrückt, vor sechs Monaten konnte ich das noch nicht - ich konnte nicht einmal laufen", so der Star. Heute genieße er jede einzelne Minute.