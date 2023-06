"Eine Göttin": Welcher 56-jährige Hollywoodstar räkelt sich denn hier am Meer?

Los Angeles (USA) - Dass Schönheit vor allem in Hollywood keine Frage des Alters ist, bewies Salma Hayek nun wieder einmal auf ihrer Instagram-Page. Die 56-Jährige zeigte sich in einem Post von einer ihrer vielen Schokoladenseiten. Dazu hatte die Schauspielerin noch eine kleine Message für ihre Follower im Gepäck.

Dazu postete die in Mexiko geborene Schauspielerin auch noch eine passende Botschaft: "Manche Menschen mögen keine grauen Tage, aber ich denke, jeder Tag ist kostbar. Genießt eure Woche, egal was sie bringt."

Doch Hayek ist natürlich nicht nur mit dem La Vida Loca beschäftigt, die 56-Jährige schauspielert auch nach wie vor fleißig.

Schon ab dem morgigen Donnerstag wird sie in einer Folge der sechsten Staffel der Netflix-Erfolgsserie "Black Mirror" zu sehen sein. Die Fans hatten sich vier Jahre lang gedulden und auf neue Folgen warten müssen.

Zuletzt war Hayek im Kino an der Seite von Channing Tatum (43) zu sehen. In "Magic Mike: The Last Dance" spielt sie das Love-Interest von Tatums Charakter, dem (Ex-) Stripper Mike Lane.