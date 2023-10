Einstiges Bodybuilding-Monster wagt kniffliges Quiz - und überrascht enorm

Darmstadt - Früher überzeugte Markus Rühl (51) mit seinen gewaltigen Muskelmassen und galt in der Bodybuilding-Szene als wahre Legende. Heute hat sich der jetzige Unternehmer zum Internet-Helden aufgeschwungen - und wagte sich jüngst auf vermeintlich unbekanntes Terrain.

In den späten 1990er- sowie den jungen 2000er-Jahren gehörte der gebürtige Hesse zur absoluten Bodybuilding-Elite und trat unter anderem auf dem prestigeträchtigen Mister-Olympia-Wettbewerb gegen die Besten der Besten an.

Das Fußballer-Quiz mit Markus Rühl bestätigte also erneut die Uralt-Lebensweisheit "Beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband".

Wenn auch mit einigen Tipps (fünf an der Zahl), erkannte Rühl bis auf Jude Bellingham (20, Real Madrid) alle weiteren acht Spieler - und war damit sogar erfolgreicher als Ex-BVB-Coach und Fußball-Sympathikus Jürgen Klopp (56, drei Fehler).

Durch sein auf der Zunge liegendes Herz entwickelte sich in den vergangenen Jahren ein regelrechter Hype um den "Erfinder" des Thunfisch-Proteinshakes.

Dies pushte nicht nur sein eigenes Business, sondern macht ihn mittlerweile auch für viele weitere Netz-Formate attraktiv. So lieferte er sich beispielsweise ein hitziges Wort-Duell mit der "Militanten Veganerin" Raffaela Raab (27) beim beliebten YouTube-Format von Content Creator Leeroy Matata (26). Und jetzt überzeugte der Muckimann also auch in Sachen Fußball auf ganzer Linie.