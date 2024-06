Was läuft nach "Let's Dance" bei "Ekat" und Detlef Soost? "Schreiben jeden Tag!"

Sie sagt: "Ich sehe einen sehr sensiblen, liebevollen, herzlichen und verletzlichen Mann hinter der harten Schale." Und weiter: "Die starken Menschen sind eigentlich diejenigen, die am 'schwächsten' sind. Und so sind wir beide."

"Wir wollen an diesem Wochenende zwei Tanzworkshops in Berlin organisieren. Ich weiß, es ist relativ kurzfristig und sehr spontan. Aber falls ihr Lust und Zeit habt, kommt gerne vorbei", verkündet die gebürtige Russin auf ihrem Instagram-Kanal.

Am Ende belegten die gebürtige Russin und der ehemaligen "Popstars"-Schleifer einen hervorragenden dritten Platz. © Rolf Vennenbernd/dpa

Auch Detlef scheint die gemeinsame Zeit auf dem Parkett zu vermissen. Im "Gala"-Interview verriet der Hip-Hop-Guru kürzlich: "Wir schreiben jeden Tag miteinander, wie es ihr geht, wie es mir geht. Wir schreiben auch: 'Ey Mensch, ich vermisse so ein bisschen die Zeit und unsere Gespräche' und so."

Für den 53-Jährigen zählt die dreifache Gewinnerin des Formats inzwischen sogar "zum erweiterten Teil unserer Familie". Und unter Familienmitgliedern hilft man sich. Deshalb wollen Detlef und seine Frau Kate Hall (40) nun auch unbedingt Amor spielen.

Den richtigen Mann an ihrer Seite hat Ekat nämlich noch immer nicht gefunden. "Sie verdient einfach so viel Glück in ihrem Leben. Sie arbeitet so hart und ist so eine liebevolle Frau. Jetzt fehlt nur noch der Traummann", betonte Kate vor einigen Tagen.

Nach den vielen gemeinsamen Wochen weiß Ehemann Detlef genau, was die 37-Jährige sucht. "Eigentlich will Ekat nur in Jogginghose auf der Couch sitzen und chillen", so der Choreograf. Ihr öffentliches Image mache ihr jedoch oftmals einen Strich durch die Rechnung.