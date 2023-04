Emily Ratajkowski über wilde Knutscherei mit Harry Styles: "Manchmal passieren Dinge einfach"

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Vergangenen Monat sorgten Harry Styles (29) und Emily Ratajkowski (31) weltweit Schlagzeilen, nachdem sie knutschend vor einer Arena in Tokyo erwischt wurden. Seither brodelt die Gerüchteküche rund um die beiden Mega- Stars . Doch wie ernst ist es zwischen dem "Watermelon Sugar"-Sänger und dem US-Model wirklich?

Emily Ratajkowski (31) gab an, derzeit kein Interesse an der Männerwelt zu haben. © MICHAEL TRAN / AFP

Laut einem Interview zwischen Ratajkowski und der Los Angeles Times, scheint zwischen den beiden derzeit tatsächlich rein gar nichts zu laufen.

"Da sind Millionen verrückte und falsche Dinge, die über meine Beziehungen gesagt werden", erklärte die 31-Jährige dem Nachrichtenportal am Donnerstag.

"Ich denke definitiv noch nicht an Typen", stellte sie ein für alle Mal klar, gestand dann jedoch auch: "Obwohl, ja. Wisst ihr, manchmal passieren Dinge einfach."

Ob sie dabei wohl auf den Kuss mit Styles anspielt?

Bisher haben sich die beiden zu dem viral gegangen Video eher bedeckt gehalten. Allerdings gab ein Insider des ehemaligen "One Direction"-Mitglieds Ende März gegenüber Us Weekly an, dass sich Styles "immer schon zu Emily hingezogen" gefühlt habe.

Kein Wunder, dass der Musiker äußerst "erfreut" gewesen sein soll, dass es zwischen ihm und Ratajkowski nun zu einem Kuss gekommen ist. So zumindest die Quelle.