Emmy Russ erlaubt sich krassen Party-Fail: "Verstörend"

Hamburg/Madrid - Emmy Russ (24) liegt ihr Aussehen ganz besonders am Herzen. Doch nun ist der " Kampf der Realitystars" - Kandidatin ein heftiger Fail passiert.

An ihre Fans hat das Reality-Sternchen einen wichtigen Rat: "Schneidet nie eure Haare nach einer Party." Ihr selbst bleibt jetzt nur noch eine Lösung: der Gang zum Friseur!

Doch das ist nicht alles! Ihre Frisur ist auch noch krumm und schief. Emmy ist fassungslos: "Ist das nicht der schlimmste Haarschnitt, den ihr in eurem Leben gesehen habt?", fragt sie.

Wie Emmy berichtete, habe sie am Wochenende nach einer Partynacht und nach ein "paar vielen Longdrinks" die "bescheuerte Idee" gehabt, sich ihre Extensions zu schneiden - doch die spontane Aktion ging gewaltig nach hinten los!

Was war passiert?

Völlig fertig mit dem Nerven meldete sich die bekannte TV-Blondine in ihrer Instagram -Story zu Wort. "Achtung, es folgen verstörende Bilder", warnte sie ihre rund 254.000 Follower.

Das Ergebnis präsentiert sie anschließend ihren Followern. Ganz zufrieden ist die Wahl-Spanierin allerdings nicht. Komplett gerade sind ihre Haare immer noch nicht, "aber ich habe keinen Nerv mehr, es ist besser als vorher", lautet ihr Fazit.

Außer an ihren Haaren hat Emmy übrigens noch an Lippen, Nase und Brüsten nachgeholfen. Dafür ist sie aber auch rundum zufrieden mit sich, wie sie einst in ihrer Story betonte: "Ich habe einfach schöne Gene, Gott sei Dank!"