"Er war immer cool": "Star Trek"-Star (†88) gestorben

Los Angeles (USA) - Der US-Schauspieler und -Sänger James Darren ist tot. Darren starb in einer Klinik in Los Angeles , wie es auf seiner Internetseite hieß.

Darren spielte unter anderem in der US-Polizeifernsehserie "T.J. Hooker" an der Seite von William Shatner und Heather Locklear. Auch in vielen anderen Serien - darunter die Science-Fiction-Serien "Time Tunnel" und "Star Trek: Deep Space Nine" - hatte er eine Rolle.

Mit dem Lied "Goodbye Cruel World" schaffte er es Berichten zufolge 1961 auf Platz 3 der Billboard-Charts.