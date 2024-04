Er wurde 83 Jahre alt: Mode-Legende Roberto Cavalli gestorben

Roberto Cavalli wurde 83 Jahre alt. © Filippo MONTEFORTE / AFP

Er sei nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren in seiner Heimatstadt Florenz gestorben, wie die Nachrichtenportale Ansa und Adnkronos berichteten.

Auch das Modehaus Cavalli teilte am Freitagabend die traurigen News sowie einen Tribut für den italienischen Designer auf Instagram.

"Von bescheidenen Anfängen in Florenz gelang es Roberto, ein weltweit anerkannter Name zu werden, der von allen geliebt und respektiert wurde", heißt es in einem bewegenden Beitrag.

"Das Vermächtnis von Roberto Cavalli wird durch seine Kreativität, seine Liebe zur Natur und durch seine Familie, die er sehr schätzte, weiterleben."