Erfolgreiche Influencerin Tami Tilgner gibt Fans wichtigen Social-Media-Rat

Frankfurt am Main - Wenn Promis und Sternchen ein Q&A auf Instagram veranstalten, dann kommen sie mitunter zu überraschenden Themen ins Plaudern - die bekannte Influencerin Tami Tilgner (25) aus Frankfurt am Main etwa kam so kürzlich dazu, ihren rund 314.000 Followern einen Rat in Sachen "Social Media" mit auf den Weg zu geben.