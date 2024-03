Erfolgreicher als ABBA und Helene Fischer! Diese deutsche Musikerin ist seit über 400 Wochen in den Charts

Zum Vergleich: die "Greatest Hits" von der schwedischen Popgruppe ABBA platzierte sich bisher 459 Wochen, Helene Fischer mit ihrem Album "Best of" 374 Wochen in den Charts.

Wer eigene Kinder hat oder zumindest in einem Bereich arbeitet, der mit den kleinen Zwergen zu tun hat, kommt nicht an ihr vorbei: Simone Stiers alias Simone Sommerland hat die deutsche Kindermusik -Landschaft geprägt wie keine andere.

Sommerlands Versionen der bekannten Kinderlieder sind aus Kinderzimmern und Kitas nicht mehr wegzudenken. (Symbolbild) © 123RF/rawpixel

Das Werk nahm die Musikerin 2010 mit Kasten Glück und den Kita-Fröschen auf. Ein Jahr später erklomm es dann zum ersten Mal die Charts und hielt sich dort seitdem mehr als neun Jahre lang. Derzeit findet man das Sommerland-Album in den Top 100 auf der Position 53.

Wirft man einen Blick auf den Inhalt des Albums, wird klar, warum es sich schon so lange in den Charts hält: Sommerland stellte mit beispielsweise "Meine Hände sind verschwunden" oder "Die Räder vom Bus" 30 Lieder zusammen, die wohl nie an Beliebtheit verlieren werden. Ganze 600.000 Mal wurde das Album bereits in Deutschland verkauft, bekam sogar dreimal Platin.

Simone Stiers spielte bereits mit neun Jahren bei einem Bühnenmusical mit, mit 17 nahm sie ihre erste CD auf und begleitete dann Jasmin Wagner alias "Blümchen" auf deren Tournee. Nach ihrem Jazz-Studium arbeitete sie als professionelle Sängern und unterstützte andere Musiker. Im Jahr 2007 gründete sie laut Wikipedia in Wetter-Volmarstein dann eine Musikschule.

Auch wenn man Sommerland nur sehr selten im Radio hören wird, machte sie sich vor allem in Kinderzimmern und Kitas einen Namen.

Und auch 2024 kann man die Musikerin wieder live erleben. Wer bei den Mitmach-Konzerten dabei sein will, muss aber schnell sein: Einige ihrer Auftritte sind bereits restlos ausverkauft!