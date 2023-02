Eric Sindermann und Josi getrennt: Ausgerechnet am Valentinstag ist alles aus!

In der Nacht zu Dienstag führten Josephine und er noch einmal ein klärendes Gespräch via Telefon miteinander, in dessen Verlauf besonders Eric noch einmal um seine Liebe gekämpft hat. "Von meiner Seite aus: Ich hätte ihr ganz klar noch einmal eine Chance gegeben", betonte der Reality-TV-Star in einem Insta-Video.

Josephine Lehmann (27) braucht einen Mann an ihrer Seite, der auch mal auf den Tisch haut. © Screenshot/Instagram/josi.lmnn (Bildmontage)

"Es steht fest, dass wir ab heute nicht mehr zusammen sind", verkündete der Modedesigner seiner Community am Dienstag offiziell das Ende der Liaison - ausgerechnet am Tag der Liebenden: "In diesem Sinne erst einmal happy Valentine's Day", verabschiedete er sich mit gebrochener Stimme von seinen Followern.



Inzwischen hat sich auch die ehemalige "Date or Drop"-Kandidatin zu den Gründen für die Trennung geäußert. Der Ex-Handball-Profi habe sie mit seiner Liebe ganz schön überrumpelt. "Ich wurde gleich komplett ins kalte Wasser geschmissen. Es war einfach alles viel zu schnell", erklärte sie in ihrer Story. Daher habe sie sich zurückgezogen und sich "bei jemand anderem wohler gefühlt", bestätigte sie quasi auch den Betrug, der ihr von Sindermann vorgeworfen wurde.

Sie hätte ihm das gern alles persönlich gesagt, doch nun habe sie sich mit ihm immerhin am Telefon ausgesprochen. "Er ist ein toller Mann, hat das Herz am rechten Fleck", betonte sie "aber zu mir passt er einfach nicht". Sie brauche einen Mann an ihrer Seite, der auch mal auf den Tisch hauen und ihr Kontra geben könne. "Eric ist da einfach zu lieb und zu weich."

Das bestätigte Eric Sindermann anschließend wiederum in seiner Insta-Story: "Irgendwie hat sie auch recht und das tut so weh... Ich gebe am Anfang immer zu viel und überhäufe die Frauen mit Geschenken. Und will jede Sekunde miteinander verbringen. Ich bin einfach zu weich... deswegen verlieren sie schnell das Interesse an mir", gestand er sich selbst ein.