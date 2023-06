Eric Sindermann kassiert üblen Shitstorm vor und nach "B:Real": "So schlimm war es noch nie"

Berlin - Am gestrigen Montag ist die erste Episode der neuen Reality-TV-Serie "B:Real" über die Bildschirme geflimmert und hat einem der Kandidaten gleich einen heftigen Shitstorm eingebracht.

Zudem knutschte er in der Show bei einer Party ausgerechnet mit Ex-Freundin Josephine Lehmann herum und das auch noch im Beisein von Sanja. Auch hierfür hatte Eric aber eine, aus seiner Sicht, passende Erklärung.

So hat er offen zugegeben, dass sein Tinder-Profil trotz Beziehung noch aktiv ist, was er später in seiner Instagram-Story mit der kurzen Dauer seiner vorangehenden Partnerschaften begründete. Er habe einfach keine Lust darauf, immer wieder ein neues Dating-Profil anzulegen, erklärte der 34-Jährige.

Eric Sindermann (34) nimmt gemeinsam mit seiner Freundin Sanja Alena (30) an der RTLZWEI-Serie teil und hat sich gleich in der Auftaktepisode den ein oder anderen Korken geleistet.

Trotz der Betonung, dass es ihm egal sei, hat sich Eric Sindermann nach dem Shitstorm tief betroffen gezeigt. © Screenshot/Instagram/dr.sindsen (Bildmontage)

"So schlimm war es noch nie", beklagte der Reality-Star in seiner Story. Dabei hatte der Shitstorm seiner Aussage zufolge bereits vor der Sendung vom Montag gewaltig an Fahrt aufgenommen und anschließend seinen Höhepunkt erreicht.



"Halt doch Deine Fresse, Du machst es nur schlimmer" oder "Du bist völlig drüber Du Spasti. Würde Dich echt gern schütteln", postete Sindermann exemplarisch die Privat-Nachrichten eines Users in seiner Story. "Ehrlich Bro... ich bin gerade ein bisschen schockiert" und "Unterste, aller unterste Schublade", lauteten ähnliche Kommentare.

Im Vorfeld der Show betonte Dr. Sindsen noch, "dass mir das wirklich komplett am Arsch vorbeigeht und ich trotzdem das machen werde, wozu ich Lust habe".

Schließlich habe er schon immer seinen eigenen Kopf gehabt, und das gemacht, worauf "ich Bock hatte und das werdet Ihr auch genau so sehen", kündigte er an, was ihn auch von den anderen Reality-Stars unterscheide, die ihren Fans einfach nur gefallen wollen.

Nichtsdestotrotz machte der selbsternannte Modekönig von Deutschland auch keinen Hehl daraus, dass ihn die vielen Hass-Kommentare betroffen und traurig machen.