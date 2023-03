Eric Sindermann stellt sich Hatern live bei Instagram: Du bist eine männliche N***

Eric Sindermann hat sich zu einem radikalen Schritt bei Instagram entschieden: Der Reality-Star hat in einem Live-Chat die Konfrontation mit den Hatern gesucht.

Von Thorben Gotthardt

Berlin - Viele Reality Stars haben beinahe tagtäglich mit Hass und Hetze in den Kommentaren zu ihren Beiträgen bei Instagram und Co. zu kämpfen, so auch Eric Sindermann (34) der jetzt zu einem ungewöhnlichen und drastischen Gegenschlag ausgeholt hat.

Eric Sindermann (34, oben) ist am Freitagabend in einem Live-Chat bei Instagram von einem User heftig attackiert worden. © Screenshot/Instagram/dr.sindsen (Bildmontage) Denn der 34-Jährige stellte sich am Freitagabend seinen Hatern bei der Social-Media-Plattform in einem ganz besonderen Live-Chat. Ab 20 Uhr wollte er sich vor laufender Kamera beleidigen lassen. "Wer will mir die Meinung geigen?", fragte er im Vorfeld der Aktion und versicherte, dass alles erlaubt sei und niemand von ihm angezeigt oder strafrechtlich verfolgt werde, der sich im Chat zeige und äußere, selbst "wenn es unter die Gürtellinie geht". Doch was hat ihn zu diesem krassen Schritt veranlasst? "Heute könnt Ihr also Eier zeigen und mir genau die Wörter an den Kopf hauen, die Ihr mir sonst per Kommentar oder Privatnachricht sendet", ließ er seine Kritiker wissen. Promis & Stars Lebenserhaltende Geräte abgestellt: Hollywood-Schauspieler Tom Sizemore (†61) gestorben Und Dr. Sindsen wollte wirklich nur die echten "Internet Rambos" in dem Live-Chat sehen, denn "Konstruktive Kritik ist nicht erlaubt", kündigte er an und drohte in diesem Fall mit einem Verweis aus dem Livestream. Und gleich der erste User, der sich zuschalten ließ, war in diesem Zusammenhang ein echter "Volltreffer". Zwar wollte der Pöbler sein Gesicht nicht zeigen, aber dafür zog der Betreffende heftigst vom Leder. Er bezeichnete Sindermann unter anderem als "eine männliche Nutte", die alles für ein paar Klicks und Ruhm tue. Im Zusammenhang mit Dr. Sindsens gescheiterten Beziehungen zog er den Vergleich zu einer "Milchkuh", die von den Frauen gemolken werde.

Eric Sindermann fordert seine Hater zu einem Live-Chat heraus

Warnung: In diesem Instagram-Video wird Eric Sindermann aufs Übelste beleidigt

Eric Sindermann erklärt den Grund für den drastischen Schritt

Eric Sindermann wird bei Instagram minutenlang heftig attackiert und beleidigt