Eric Sindermann wehrt sich gegen "Koks-Vorwürfe" beim "Fame Fighting"

Das Promi-Duell war nämlich bereits nach 23 Sekunden Kampfzeit nach einer harten Rechten des Ex-Handballprofis schon wieder beendet - ein Weltrekord in der Welt der boxenden Reality-Stars, wie Sindermann in seiner Instagram-Story verkündete.

Eric Sindermann hat sich von den Kokain-Vorwürfen deutlich distanziert und sein Verhalten mit einem extremen Adrenalin-Schub begründet. © Screenshot/Instagram/dr.sindsen (Bildmontage)

Er sei in dieser Situation schließlich der Bösewicht gewesen "und diese Rolle habe ich perfekt ausgefüllt, wo ich da reingekommen bin", sagte er über seinen Einzug in die Halle.



"Beim Handball war ich auch schon immer so hippelig", was auch im "normalen" Leben und vor der Kamera der Fall sei und vom gebürtigen Berliner mit ADHS begründet wurde.

"Es gibt eben die Typen, die dadurch noch angestachelt werden [...] und dazu zählen Diogo [Sangre (29), Anm. d. Red.] und ich", stellte Sindermann klar. "Wie Straßenkämpfer sind wir hingegangen, haben den Kampf angenommen und haben einfach geschlagen."

In diesem Zusammenhang erlaubte er sich auch noch einen Seitenhieb auf Aleks Petrovic (32), der seinem Gegner Sangre ebenfalls Koks-Vorwürfe machte. Im Vorfeld des Kampfs hatte Dr. Sindsen lediglich eine Infusion erhalten, die sein Immunsystem stärken sollte, was er in einem kurzen Clip in seiner Story festhielt. Eric war nämlich ein paar Tage zuvor erkrankt.

Bei seinem aufsehenerregenden Blitz-K.-o. half ihm auch eine spezielle Trainingsmethode, denn er wechselte beim Sparring zwischen "Ungelernten auf meinem Niveau", die er in aller Regelmäßigkeit ausknockte oder verprügelte und gelernten Boxern, die ihn wiederum ordentlich verdroschen, so der neue Promi-Boxchampion.