Erkennt Ihr diesen süßen Promi-Fratz?

Wieder eine andere schwärmte: "So ein süßer Bub."

Ein anderer sah sich ein wenig selbst in dem Foto und schrieb: "Tolles Schulbild, ich hätte früher auch solche Ohren. Ein wirklich toller Mensch ist daraus geworden. Bleib so wie du bist."

Darauf trägt der kleine Didi eine Lederhose, hat eine Schultüte in den Händen und grinst frech in die Kamera.

Für seine Fans kramte der 87-Jährige ganz tief in seiner Fotokiste und präsentierte den Fund auf seinem Instagram-Kanal. "Icke vor 82 Jahren", schrieb Hallervorden zu der Schwarz-Weiß-Aufnahme.

Auch mit 87 Jahren ist bei Hallervorden kein Abschied in den wohlverdienten Ruhestand in Sicht. Aktuell ist er in dem Kinderfilm "Ponyherz" zu sehen. Darin spielt er einen naturaffinen Adligen.