Jetzt auch Vorwürfe gegen Rammstein-Keyboarder: "Ich habe es geschehen lassen"

Sie habe schon zuvor und auch danach Sex gehabt, aber "solche Schmerzen hatte ich vorher nie und nachher nie", erklärte sie den Reportern. Sie wisse allerdings nicht genau, was in dieser Nacht passiert sei und welcher der Anwesenden ihr diese Schmerzen zugefügt haben könnte.

Am darauffolgenden Morgen sei sie dann auf dem Fußboden aufgewacht - nackt, mit Flake an ihrer Seite. Ihr Unterleib habe sich "wie zerfetzt" angefühlt, schildert sie ihre Schmerzen, die noch tagelang angehalten hätten.

Der erste Vorfall soll sich 1996 zugetragen haben - noch vor dem großen Durchbruch von Rammstein. Nach einem Konzert in Gera habe eine damals 22-Jährige die Band ins Hotel begleitet und unter anderem mit Lindemann, Flake und Schlagzeuger Christoph "Doom" Schneider (57) in einem Pool und anschließend auf dem Zimmer gefeiert und getrunken, bis sie nach eigener Aussage das Bewusstsein verlor.

Die negativen Schlagzeilen rund um Rammstein reißen nicht ab. © Malte Krudewig/dpa

Anzeige erstattete sie jedoch nicht, denn dieser Übergriff fand noch lange vor der MeToo-Bewegung statt. "Ich dachte damals, dass mir das ohnehin keiner geglaubt hätte, im Februar 1996", erklärte sie den Journalisten. Sie habe ihre Eindrücke aber ihrer Schwester und einem engen Freund geschildert - beide bestätigten die Aussage.

In einem anderen Fall soll eine damals 17-Jährige Lindemann bei einer Autogrammstunde im Dezember 2002 kennengelernt haben. Anschließend sei sie in Begleitung von Bekannten auf den Frontmann und Lorenz in einer Bar in Prenzlauer Berg getroffen, wo der heute 60-Jährige sie schließlich in Flakes Landhaus in Brandenburg eingeladen haben soll - allein.

Sie sei mitgefahren, weil sie damals "absolut verknallt" in Lindemann gewesen sei, wie die Frau ihren Gesprächspartnern schilderte. In den Monaten nach dem Vorfall habe sie sogar eine kurze, gewollte Affäre mit Till gehabt.

Zu diesem Zeitpunkt dachten die beiden Männer jedoch, dass sie mit einer 22-Jährigen anbandeln würden. Erst nach der Ankunft in besagtem Landhaus habe das Mädchen dann ihr wahres Alter preisgegeben. Dennoch seien anschließend Schnaps und Bier in Strömen geflossen.