Erst Herzinfarkt, dann Koma! "Sommerhaus"-Star schwebte "zwischen Leben und Tod"

"Auf einmal warst du weg", schildert Diana den Schock-Moment, an den sich ihr Gatte im Nachhinein nicht mehr erinnern kann. Sie versetzte seinen Körper in die stabile Seitenlage und rief umgehend den Notruf.

"Es war am 15. Mai", erinnert sich Diana. "Mein Mann kam vom Muttertagsausflug mit seiner Mama zurück und klagte über Brennen in der Lunge und darüber, dass er schwer Luft bekommen hat."

Das verriet das " Sommerhaus der Stars "-Paar in einem Instagram-Video. In diesem scheint Michael inzwischen wieder einigermaßen wohlauf zu sein. Er steht neben seiner Frau, als diese vom "schrecklichsten Tag [ihres] ganzen Lebens" berichtet.

Sie sei über sich selbst hinausgewachsen. "Die Liebe in mir war so heftig, ich hab den Kampf meines Lebens hinter mir."

Inzwischen erholt sich Michael in einer Reha-Klinik am Chiemsee von den Strapazen und hat für seine Gesundheit das Rauchen aufgehört. Die Folgen des Herzinfarkts sind jedoch weiterhin spürbar und werden es auch noch bleiben. So bedeutet dieser "lebenslang eine große Umstellung für uns als Familie in unseren Gewohnheiten", erläutert Diana.

Sie sprach ihren Respekt und ihre Hochachtung für alle Freunde, Bekannten und Ärzte aus, die sie und ihren Mann in der bislang schwersten Zeit unterstützt haben. "Es gibt göttliche Mächte, die uns schützen", ist sich die "Sommerhaus"-Kandidatin von 2020 zudem sicher.