"Es ist ein...": Playmate Annetta Negare verkündet Babygeschlecht

Die Follower freuen sich für das Playmate! In den Kommentaren hagelt es rosa Herzchen und zahlreiche Glückwünsche. "Endlich ist es raus, ihr werdet die besten Eltern", freut sich ein Nutzer. Eine andere kommentiert: "Ich wusste es irgendwie, dass es ein Mädchen wird. Wird genauso hübsch wie die Mama."

Nun steht auch fest, ob sich das Paar über ein Mädchen oder einen Jungen freuen darf. Das Babygeschlecht gaben die werdenden Eltern an diesem Wochenende bei einer "Gender Reveal Party" mit Familie und Freunden bekannt.

Das Playmate erwartet eine Tochter. © Fotomontage: Instagram/annetta_negare

Lange hatten sich die "Miss November 2014" und Ehemann Tobi bereits ein Kind gewünscht. Der Weg zur Schwangerschaft war jedoch alles andere als leicht, denn auf natürlichem Wege wollte es einfach nicht klappen.



Also suchte das Paar eine Kinderwunschklinik in Lübeck auf - mit Erfolg! "Mit einer künstlichen Befruchtung bin ich nun endlich schwanger", berichtete das Model im April überglücklich gegenüber der Bild-Zeitung.

Im Hinblick auf die Geburt hat sie allerdings gemischte Gefühle: "Ich werde nie mehr so ein sorgenfreies Leben haben, wie ich es jetzt habe, weil ich dann für ein Lebewesen verantwortlich bin, was auch wunderschön ist", äußerte Annetta kürzlich in ihrer Story.