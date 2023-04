"Es ist noch nicht vorbei": Krebskranke Patrice Aminati meldet sich nach Operation

Daniel Aminatis (49) Ehefrau Patrice (28) kämpft gegen den Krebs. © Montage: Screenshot/Instagram/patrice.eva

"Ich habe Glück gehabt", erklärte die 28-Jährige gegenüber der Bild-Zeitung nach ihrer Operation, bei der der jungen Mutter ein Tumor und mehrere befallene Lymphknoten entfernt worden waren. Die Ergebnisse von MRT und PET-CT würden zeigen: "Es wurde alles erwischt!"

Damit heißt es also erst mal Aufatmen für Patrice, Ehemann Daniel und ihre ganze Familie!

Trotzdem: Überstanden hat die tapfere Dresdnerin es damit leider noch nicht: "Es ist noch nicht vorbei", stellte sie klar und schilderte die weitere Vorgehensweise: "Ohne die anschließende Immuntherapie geht es nicht."

Bei dieser Art der Therapie soll das Immunsystem so weit gestärkt werden, dass es Krebszellen aus eigener Kraft zerstören kann. In Patrices Fall sind dafür zwölf Monate angesetzt - ein ganzes Jahr also wird ihr Ärzte-Marathon mindestens noch dauern.