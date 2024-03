Estefania Wollny meldet sich mit großen Neuigkeiten - Fans völlig aus dem Häuschen!

Hückelhoven - Estefania Wollny (22) hatte ihre Anhänger zuletzt hingehalten, sich – wenn überhaupt – nur sporadisch bei ihrer Community gemeldet und außer Werbung nichts von sich hören lassen. Das änderte sich jedoch am Sonntag, denn Este wandte sich nicht nur persönlich an ihre Fans, sondern hatte zudem auch große Neuigkeiten im Gepäck!

Estefania Wollny (22) hatte ihre Instagram-Fans in den vergangenen Wochen häufig vertröstet - aus gutem Grund, wie sie nun erklärte! © Instagram/estefaniawollny21

In den vergangenen Monaten hatte Estefania ihre Instagram-Follower gleich mehrere Male in ihren Storys vertröstet.

So hatte die zweitjüngste Wollny-Tochter erst mehrfach angekündigt, sich nun wieder regelmäßiger bei ihrer Community melden zu wollen, um dann doch wieder zur Funkstille auf ihrem Kanal zurückzukehren.

Treue Wollny-Fans nahmen ihr das aber anscheinend nicht übel - zumindest an der Zahl ihrer stattlichen Gefolgschaft von mehr als 500.000 Followern hatten die leeren Versprechungen nichts geändert.

Die Geduld ihrer Community wurde am vergangenen Wochenende dann endlich belohnt, denn Este meldete sich am späten Sonntagabend mit einer großen Ankündigung zurück: Die 22-Jährige bringt im März ihre neue Single "SAFE" raus, an der sie offenbar die vergangenen Monate gearbeitet hat.

Auf ihrem Kanal teilte Estefania einen Ausschnitt ihres neuesten Werks und das dazugehörige Musikvideo und lieferte in ihrer Story noch einige Infos zu dem Projekt hinterher.