Estefania Wollny und Freund Ali längst getrennt? RTLZWEI deutet "Liebesdrama" an!

Fans vermuten Trennung: Estefania Wollny (23) hat auf Instagram alles Fotos mit ihrem Freund Ali (24) gelöscht. © Bildmontage: Instagram/estefaniawollny21 (Screenshots)

Im Mai 2022 machte die 23-jährige Tochter von Silvia Wollny (60) ihre Liebe offiziell. Jetzt, fast drei Jahre später, scheint die Beziehung vor einer ungewissen Zukunft zu stehen. Fakt ist: Schon in der vergangenen Staffel von "Die Wollnys" krachte es immer wieder gewaltig.

Was die Spekulationen jetzt erneut hochkochen lässt, ist die Tatsache, dass "Este" ihren Freund kommentarlos aus ihrem Instagram-Leben verbannt hat. Alle Fotos von Ali sind von ihrem Profil gelöscht. Auch in ihrer Story spielt der junge Türke keine Rolle mehr.

Ein Fan kommentiert unter ihrem jüngsten Beitrag: "Was ist eigentlich mit Ali? Man sieht ihn ja gar nicht mehr." Ein anderer spekuliert: "Ich glaube, sie sind vielleicht getrennt. Sie hat keine Bilder mehr mit ihm online, und sie folgen sich auch nicht mehr."

In Influencer-Kreisen sind all diese Indizien eigentlich ein klarer Hinweis auf mächtig Ärger im Paradies. Ist die "Sommerliebe" also längst erloschen? Dass die Blondine plötzlich alle Kuschelmotive mit Ali von ihrem Kanal entfernt hat, ist nicht neu.