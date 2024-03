Eva Benetatou ätzt gegen Ex Chris Broy: "Hat Verhältnis zu George kaputt gemacht"

Mit Ex-Freund Chris Broy hat Eva Benetatou den kleinen George. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Die gebürtige Griechin steht seit geraumer Zeit eher mit Krawall-Geschichten im Zentrum des Interesses.

Erst das Liebes-Aus mit Unternehmer Dennis Kessmeyer (43), jetzt die erneute Fehde mit Chris Broy! Ausschlaggebend für das aufkochende Temperament war zuletzt nicht nur ihr Aus bei "The 50" - an dem Ex Chris maßgeblichen Anteil gehabt haben soll -, auch abseits der TV-Kameras droht ein neuer Mega-Zoff.

In der neuesten Folge ihres aus dem Boden gestampften Podcasts "Nothing But The Truth" lässt die Mutmaßlich-Affäre von Andrej Mangold (37) vom Stapel, dass sie keinerlei Kontakt mehr zum 34-Jährigen haben wolle.

"Ich habe seit den Dreharbeiten nie wieder etwas mit ihm gehabt und ich habe mich auch auf keine freundschaftlichen Geschichten eingelassen, sondern völlig neutral für mein Kind."