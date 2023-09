Eva Benetatou bricht erneut Ärger vom Zaun! Diesmal kriegt dieser Mann sein Fett weg

"Ich habe keine Ahnung, warum es immer mich trifft und ich diese schlechten Erfahrungen immer wieder machen muss", leitete die Ex von Chris Broy am Samstagmittag in ihre Story ein.

Das Reality-Sternchen beschwerte sich ausgiebig über die Nicht-Leistung des Chirurgen. © Montage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

"Der hat sich das drei Sekunden angeschaut und meinte nur, dass ich mir Ibuprofen besorgen und das kühlen solle", stotterte Eva konsterniert heraus.

Denn: jener beschriebene "Knubbel" sorgte in den vergangenen Tagen dafür, dass Eva nicht nur wahnsinnige Schmerzen durchmache, sondern auch ein Taubheitsgefühl nahe dem Ohr verspüre.

"Der Arzt hat auch gar nicht weiter zugehört als ich sagte, dass die Taubheit nach oben gewandert sei."

Ähnlich wie in manch anderen Fällen, bei denen Eva nichts für ihre Notsituation konnte, ist in der jüngsten Story der Chirurg der Schuldige. "Wenn ich in eine Notaufnahme gehe als Eva, dann erwarte ich, dass ich ernst und dran genommen werde. Der sagte mir, hier gibt es schlimmere Notfälle von Leuten, die sich was gebrochen haben", erzählte sie.

Richtig zufrieden, gab sich Eva allerdings nicht: "Ich verstehe nicht, wieso man Menschen so eiskalt abserviert werden."