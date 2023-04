Bohlen-Krasavice-Zoff: Jetzt bezieht Evelyn Burdecki Stellung - "Ich bin Team ..."

Evelyn Burdecki (34) hat sich zum Zoff zwischen Katja Krasavice (26) und Dieter Bohlen (68) geäußert. © Montage: Jörg Carstensen/dpa, Henning Kaiser/dpa

Die Sticheleien hinterm Jurypult zwischen dem Poptitan und der Rapperin dürften DSDS-Fans noch lange im Gedächtnis bleiben. Zuletzt hatte Katja Bohlen sogar als "Narzissten mit keinerlei Empathie" bezeichnet.

Schwere Vorwürfe in einem Streit, der ursprünglich durch einen sexistischen Spruch des Hit-Produzenten gegen DSDS-Kandidatin Jill Lange (22) ausgelöst worden war und inzwischen gewaltige Dimensionen angenommen hat. Bald will Katja sogar einen gemeinsamen Song mit Jill herausbringen, in dem Dieter abermals zur Zielscheibe werden dürfte.

Dabei bekommt der Modern-Talking-Star moralische Unterstützung von prominenten Freunden wie allen voran Co-Juror Pietro Lombardi (30). Nun hat sich auch Ex-Dschungelkönigin Evelyn Burdecki auf die Seite des "You're My Heart, You're My Soul"-(Playback-)Sängers geschlagen.

Gegenüber web.de stellte die TV-Blondine jüngst klar: "Ich bin Team Bohlen."