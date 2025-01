Evelyn Burdecki total genervt: Auf dieses Thema hat sie keinen Bock mehr

Fernab eines Partners will sich die 36-Jährige einen anderen Traum erfüllen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki, Henning Kaiser/dpa

In regelmäßigen Abständen müsse sie sich mit Fragen zu einem Partner, Verlobung oder sogar einer Schwangerschaft auseinandersetzen.

"Und Evelyn, hast du denn jetzt deinen Traummann gefunden? Und Evelyn? Bist du jetzt schwanger? Bist du verlobt? Bist du gerade verliebt?", ratterte sie die Standardfragen anderer gebetsmühlenartig herunter.

Statt auf die große Liebe oder ein Burdecki-Baby will sie sich in Zukunft erst einmal einen ganz anderen Traum erfüllen: "Ich hätte Lust, zu moderieren", offenbart sie vor laufender Kamera.

Die Hoffnung an den richtigen Mann lebt aber dennoch weiter - ganz spezieller Vorstellungen inklusive "Wenn ein Man beim ersten Date den Coolen raushängen lässt und erzählt, was er alles hat und was für ein tolles Auto er fährt - das beeindruckt mich null. Ich will wissen, was er im Herzen hat."

Sogar ihre persönliche Traum-Schlagzeile sieht Evelyn schon vor sich. "Die beste Schlagzeile wäre wirklich für mich: 'Evelyn Burdecki ist schwanger. Endlich hat sie es geschafft ein Baby im Bauch zu haben."