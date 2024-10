Geht zwischen ihnen doch mehr? Evelyn Burdecki gesteht Gefühle für Oliver Pocher

Schon seit Langem auf der Suche nach einem festen Partner: Evelyn Burdecki (36). © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)

Wenn sich die beiden TV-Stars auf dem roten Teppich begegnen oder dieselbe Veranstaltung besuchen, dann wirken sie stets sehr vertraut miteinander. Evelyn und Oli sind bereits seit vielen Jahren eng befreundet - und aktuell beide Single!

Im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" sprach die ehemalige "Dschungelcamp"-Gewinnerin mit Gastgeberin Barbara Schöneberger (50) über eine mögliche Liaison mit dem fünffachen Familienvater.

Da bereits seit Wochen Gerüchte über einen heißen Flirt der beiden durch die Medien geistern, vergeudete die 50-jährige Moderatorin erst gar keine Zeit und hakte direkt bei Evelyn nach, ob sie sich eine Beziehung mit Oli vorstellen könne?

"Also ich muss sagen …", begann die frühere "Der Bachelor"-Kandidatin ihre zögerliche Antwort. Erst nach einer kurzen Denkpause fuhr sie fort und erklärte: "Ich finde ja, der Oli ist wirklich ein herzlicher Typ."

Weiter betonte sie, dass der Öffentlichkeit-Pocher nichts mit der Privatperson zu tun habe. "Wenn man ihn aus den Medien kennt, denkt man sich 'Oh Gott, warum ist der immer so provokant, warum tut er das? Wieso ist er so provozierend?'", so die 36-Jährige.